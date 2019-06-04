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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Умерла жена президента Израиля Нехама Ривлин

CA-NEWS (CA) -  Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года, передает РИА Новости.

"Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за её выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - сказано в заявлении от имени Нетаньяху.

В начале года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

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