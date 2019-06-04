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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Десятки граждан в столичном офисе «Нур Отана» требовали встречи с президентом Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане 4 июня, в преддверии досрочных президентских выборов 9 июня, в центральном офисе партии «Нур Отан» десятки граждан, несогласных с судебными решениями, потребовали встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, кандидатом в президенты Казахстана от партии власти, передает казахская служба Радио Азаттык.

Находящиеся в актовом зале граждане, прибывшие из разных регионов страны, требовали, чтобы Токаев лично вышел к ним. Собравшиеся скандируют: «Токаева к нам!» На месте протестующие развернули баннер с призывами к отставке судей Верховного суда Казахстана и к обеспечению законности.

Представитель инициативной группы гражданский активист Санавар Закирова отметила, что протестующие не намерены расходиться до тех пор, пока Токаев не прибудет на встречу.

Собравшиеся говорят, что ранее столкнулись с неправомерными действиями судебных либо силовых органов и что попытки восстановить их права через судебные инстанции и прокуратуру безрезультатны.

Вышедший к собравшимся заведующий столичным штабом Токаева Арыстангали Сансызбаев, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что кандидат в настоящее время находится в рабочей поездке в другом регионе и что Токаеву о встрече известно не было. Сансызбаев пообещал «довести информацию до руководства».

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