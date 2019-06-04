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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане многодетным матерям начали выдавать сертификаты на жилье

CA-NEWS (KZ) -  4 июня в Нур-Султане акиматом города дан старт выдаче сертификатов на 150 арендных квартир семьям, состоящим в очереди на жилье в категории «Многодетная семья», - передает сайт акимата столицы.

Выдача квартир состоит из двух этапов. На первом этапе до 17 июня производится сбор и прием документов, а с 15 июля начнется заселение квартир.

На сегодняшний день в столице в очереди на жилье стоит 46 тыс. человек, в том числе более 3000 многодетных семей.

Сообщается, что многодетным семьям, состоящим в очереди на жилье необходимо обращаться в КГУ «Жилищный фонд» акимата города.

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