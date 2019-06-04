В Нур-Султане многодетным матерям начали выдавать сертификаты на жилье
CA-NEWS (KZ) - 4 июня в Нур-Султане акиматом города дан старт выдаче сертификатов на 150 арендных квартир семьям, состоящим в очереди на жилье в категории «Многодетная семья», - передает сайт акимата столицы.
Выдача квартир состоит из двух этапов. На первом этапе до 17 июня производится сбор и прием документов, а с 15 июля начнется заселение квартир.
На сегодняшний день в столице в очереди на жилье стоит 46 тыс. человек, в том числе более 3000 многодетных семей.
Сообщается, что многодетным семьям, состоящим в очереди на жилье необходимо обращаться в КГУ «Жилищный фонд» акимата города.