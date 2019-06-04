Рост монгольской экономики составил 6,9%

CA-NEWS (CA) - В мероприятии по случаю празднования 95-летия со дня образования банковского сектора в Монголии gрезидент Монголбанка Н.Баяртсайхан отметил, что сегодня общий актив банковского сектора страны составляет 34 триллиона тугриков.

По данным на 2018 год рост монгольской экономики составил 6,9%, а за первый квартал текущего года повысился практически на восемь процентов по сравнению с ВВП. В дальнейшем предполагается ещё больший рост показателей экономики страны. Уровень инфляции не превышает восьми процентов, передает Mongolnow.

По сегодняшним данным 30-40 процентов банковского кредитования выданы в качестве потребительского кредита, а 50-60 процентов – на развитие бизнеса.