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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший замминистра Японии сказал, что должен был убить своего сына

CA-NEWS (CA) -  Бывший высокопоставленный японский чиновник, как сообщается, сказал токийской полиции, что почувствовал, что должен убить своего сына из-за его грубого поведения, передает NHK.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Японии Хидэаки Кумадзава арестован по подозрению в убийстве своего 44-летнего сына в своем доме в Токио в субботу.

76-летний Кумадзава, как сообщается, сказал полиции, что он опасался за свою жизнь из-за ежедневных актов насилия со стороны сына.

По сообщению полиции, Кумадзава сказал, что переживал о том, что его сын может нанести увечья другим людям, ссылаясь при этом на нападение с ножами на людей в городе Кавасаки на прошлой неделе.

Во время этого инцидента 51-летний мужчина напал на школьников и их родителей на улице, убив двух человек и ранив более десяти.

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