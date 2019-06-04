В ДТП под Пензой пострадали восемь граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали граждане Узбекистана, и фурой в Пензенской области.



Как сообщили российские СМИ, автокатастрофа произошла сегодня в 09:10 утра по местному времени. Грузопассажирская «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Hyundai.

Водитель «Газели» погиб на месте, один его пассажир, а также водитель и пассажиры Hyundai пострадали. Их доставили в Кузнецкую межрайонную больницу.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что автобус был не рейсовым. По последним данным, в нем ехали граждане Узбекистана.

Позже в соцсетях появились подробности инцидента. По словам очевидцев, пассажирами микроавтобуса были дети. Школьников везли на экзамен.

Участок трассы, где случилось ДТП, временно закрыт.