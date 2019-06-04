РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ДТП под Пензой пострадали восемь граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом, в котором ехали граждане Узбекистана, и фурой в Пензенской области.

Как сообщили российские СМИ, автокатастрофа произошла сегодня в 09:10 утра по местному времени. Грузопассажирская «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Hyundai.

Водитель «Газели» погиб на месте, один его пассажир, а также водитель и пассажиры Hyundai пострадали. Их доставили в Кузнецкую межрайонную больницу.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что автобус был не рейсовым. По последним данным, в нем ехали граждане Узбекистана.

Позже в соцсетях появились подробности инцидента. По словам очевидцев, пассажирами микроавтобуса были дети. Школьников везли на экзамен.

Участок трассы, где случилось ДТП, временно закрыт.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперт: Узбекистан - отличный потенциальный источник рабочей силы, за которую ФРГ и РФ неизбежно будут конкурировать
  • Китай обвинил американскую FedEx в плохой доставке товаров
  • Продавец «Магнита» в Подмосковье избила женщину из Таджикистана. Ей нужна помощь
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×