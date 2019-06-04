Казахстан может начать поставлять ГСМ в Кыргызстан в июле

CA-NEWS (KZ) - Казахстан может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле этого года, сообщил журналистам 4 июня первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.

«Я думаю, в следующем месяце должны начать, первая поставка пройдет в Кыргызстан», – сказал Досмухамбетов журналистам в кулуарах заседания правительства.

Как передает kursiv.kz, Казахстан долгое время был ограничен в поставках своего ГСМ в третьи страны, так как действовало соглашение о беспошлинном ввозе определенного объема нефти и нефтепродуктов из России, одним из условий которого был запрет на продажу бензина на третьи рынки во избежание реэкспорта российских ГСМ.

Однако в начале октября прошлого года Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые сняли эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. Сразу после этого казахстанские власти заявили о намерении экспортировать ГСМ в Кыргызстан.

В частности, в ноябре прошлого года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что соответствующее соглашение с Бишкеком может быть подписано в течение недели. Тем не менее поставки в соседнюю страну не начаты до сих пор, хотя на внутреннем рынке Казахстана наблюдается профицит бензина: в марте казахстанское минэнерго ввело запрет на ввоз российского бензина железнодорожным транспортом во избежание затоваривания на своих НПЗ.

Ранее заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов сообщал, что Казахстан может экспортировать до 1,2 млн тонн бензина в 2019 году в близлежащие страны – Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.