В Улан-Баторе проходит монголо-казахстанский бизнес-форум

CA-NEWS (MNG) - Монголо-казахстанская деловая встреча началась сегодня в отеле Blue Sky. Более 20 представителей 11 компаний из Казахстана по производству продуктов питания, тяжелой техники, сборке технологий, фармацевтике, строительству и автомобилестроению принимают участие в деловой встрече, проводимой Монгольской национальной торгово-промышленной палатой (Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-МХАҮТ), Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

«Торговый оборот Монголии достиг 4,1 млрд долларов США по состоянию на апрель прошлого года, и это недостаточный результат, что страна ведет торговлю с Казахстаном, равную 0,2 процента от него. Поэтому мы не должны терять возможность сотрудничать с Казахстаном. У двух стран есть возможность сотрудничать, поддерживая друг друга», - сказал президент МХАҮТ, г-н О.Амартувшин.

«Я не сомневаюсь, что прямой рейс в Казахстан откроет воздушный путь для арабских стран и Европы, и количество полетов в другие страны, проходящие через Нур-Султан, будет увеличено. Правильное решение вопросов прямой транспортной логистики между двумя странами является основным фактором поддержки товарооборота между Монголией и Казахстаном», добавил он.

Чтобы поддержать региональное сотрудничество, монгольская сторона намерена обратиться с просьбой к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в котором Казахстан имеет статус члена, отдать предпочтение транспортной логистике, что является важнейшим условием для Монголии. Запрос будет направлен в ЕАЭС во время встречи, которая состоится в ближайшее время в Казахстане и Красноярске, Россия.

Представители предприятий по производству продуктов питания «Евразийские продукты» и «Султан Маркетинг», автомобильных компаний «Сарыарка Автопром» и «Хюндау комтранс Казахстан», производителя строительных изоляционных материалов «Изотерм», металлургические компании «Бал текстиль», «Байомер» и «Жас-Канат», горнодобывающая компания «Минова Казахстан», компании по производству окон и дверей «ТК Фарм» и «Форес» принимают участие в деловой встрече из Казахстана.

По состоянию на ноябрь 2018 года двусторонний товарооборот достиг 74,4 млн долларов США. Среди экспортных товаров Казахстана в Монголию табак составляет 20,3 процента, гигиенические товары - 19,1 процента, стиральный порошок и моющее средство - 12,6 процента, пшеничная мука и ржаная мука - 7,8 процента, а также другие продукты питания и нефтепродукты - 4,1 процента соответственно.