В Казахстане за 15 лет планируют заменить 100% труб

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 15 лет будут заменены 100% труб, что позволит решить проблему износа. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает сайт премьер-министра РК.

«Вот существует тариф на воду, и 30% от него мы предлагаем монополистам оставлять как инвестиционную программу (для замены труб), 70% — будет направлено на текущий ремонт и административные расходы. Сейчас расчеты ведутся, пропорции могут колебаться. За 15 лет нам все трубы по воде нужно заменить. По бюджетной программе каждые три года 20% труб будет обновляться. За 15 лет мы таким образом обновим 100% труб. Срок службы трубы - 30 лет», — сказал Ускенбаев.

По словам вице-министра по городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент разработана специальная программа, в рамках которой ежегодно будет выделяться 30 млрд тг (более $78 млн) на обеспечение пригородных поселков качественной питьевой водой. В этом году реализация этих проектов уже началась.

Он также проинформировал, что из 10,6 млн человек городского населения 10 млн сегодня имеют полноценное централизованное водоснабжение. Из 7,7 млн человек сельского населения 6,5 млн человек имеют доступ к централизованному водоснабжению.

1,2 млн человек в селах с населением менее 200 человек не обеспечены услугами водоснабжения, соответствующих санитарным нормам.

По словам К. Ускенбаева, вести туда магистральные водоводы — это большие расходы, которые ни одно государство не может себе позволить. В этой связи планируется поставить блок-модули. Таким образом, 1,2 млн человек в 2 607 селах будут обеспечены услугами водоснабжения. При этом, вода будет доставляться в каждый дом, а акиматы будут знать сколько каждый дом потребляет.