В Туркменистане намерены провести два чемпионата по велоспорту

CA-NEWS (TM) - 3 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международной группы компаний ARETI Игоря Макарова, который прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Всемирному дню велосипеда.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к проведению в Туркменистане Чемпионата мира по трековому велоспорту в 2021 году, а также Чемпионата мира по шоссейному велоспорту в 2026 году, сообщает ТДХ.