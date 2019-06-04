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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане намерены провести два чемпионата по велоспорту

CA-NEWS (TM) -  3 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международной группы компаний ARETI Игоря Макарова, который прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Всемирному дню велосипеда.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к проведению в Туркменистане Чемпионата мира по трековому велоспорту в 2021 году, а также Чемпионата мира по шоссейному велоспорту в 2026 году, сообщает ТДХ.

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