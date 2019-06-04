ООН призывает правительство Таджикистана освободить адвоката, осужденного за защиту оппозиционеров

CA-NEWS (TJ) - Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям 3 июня вынесла заключение о том, что задержание таджикского адвоката по правам человека Бузургмера Йорова является нарушением международного права.

ООН пришла к выводу, что обвинения против Йорова были необоснованными и что мотивация правительства Таджикистана, заключившего его в тюрьму, состояла в том, чтобы наказать его за защиту членов политической оппозиции. ООН призвала правительство Таджикистана освободить Йорова.

ООН вынесла свое решение на основании законной петиции, поданной от имени Йорова НПО Freedom Now и адвокатами юристов и юридических фирм Hogan Lovells US LLP и DLA Piper UK LLP.

"Бузургмер Йоров является неутомимым защитником правозащитников, оппозиционных политиков и других политически преследуемых лиц в Таджикистане”, - сказал исполнительный директор Freedom Now Маран Тернер.

"Его продолжающееся содержание под стражей является примером неуважения Таджикистана к верховенству права и его презрения ко всем, кто бросает вызов его власти. Мы призываем правительство Таджикистана выполнить требования Организации Объединенных Наций и немедленно и безоговорочно освободить Йорова”, - говорится в заключении.

Йоров является одним из самых видных юристов Таджикистана в области прав человека, репутация которого сформировалась в результате рассмотрения ряда громких судебных дел, представляющих лиц, преследуемых правительством Таджикистана по политически мотивированным обвинениям.

В начале сентября 2015 года Йоров начал представлять 13 членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенной в стране и обвиненной в организации неудачного поворота.

Йорова осудили на 28 лет. Первоначально он содержался под стражей в течение восьми месяцев до начала судебного процесса, в течение которого его несколько раз избивали и содержали в одиночной камере.

6 октября 2015 года суд приговорил Ерова к 23 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, подделке документов, “возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды” и экстремизме. Перед вынесением приговора Йоров прочитал вслух стихотворение персидского поэта XI века. В результате власти предъявили ему обвинение в неуважении к суду и оскорблении государственного служащего. По этим обвинениям он был подвергнут второму судебному разбирательству и приговорен к дополнительным двум годам. Через пять месяцев Йорова в третий раз привлекли к суду по обвинению в мошенничестве и публичном оскорблении президента. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима, однако из-за взаимосвязанного характера обвинений по всем трем судебным процессам его срок был ограничен 28 годами.