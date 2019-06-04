«Ферганская резня» или почему произошла трагедия, всколыхнувшая Советский Союз - РИА Новости

CA-NEWS (UZ) - Ровно 30 лет назад в Ферганской области Узбекской ССР уличная драка между узбеками и месхетинскими турками переросла в погромы, продолжавшиеся несколько дней. Погибли более ста человек. Чтобы остановить кровопролитие, власти массово вывезли турок-месхетинцев из Ферганы. Причины конфликта до сих пор не до конца понятны. Сегодня оба народа сожалеют о случившемся и винят неких провокаторов, говорится в материале РИА Новости.



Внезапные погромы

«Столкновения вспыхнули неожиданно. Поджоги домов, избиения месхетинцев, убийства — даже в страшном сне не мог представить, что такое когда-то произойдет. У меня было много друзей-узбеков, никаких конфликтов между нами не возникало. Даже когда на улицах полилась кровь, я не мог поверить, что это все наяву», — рассказывает РИА Новости очевидец ферганских погромов Джавид Алиев.

Родственники Алиева, как и сотни тысяч других турок-месхетинцев, в 1944 году силами НКВД были депортированы с исторической родины — Грузии — в Среднюю Азию. Советская власть считала, что этот народ тесно связан с Турцией, а значит, представляет угрозу безопасности СССР.

Большинство спецпереселенцев осели в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.

Только после смерти Сталина им разрешили вернуться. Но это удалось далеко не всем. Осталась в Средней Азии и семья Алиева. «Я родился в Узбекистане, получил образование. Сколько себя помню, всегда с уважением относился к этой стране, приютившей сотни моих соотечественников. Но ферганские погромы многое заставили переосмыслить», — признается собеседник агентства.

По его словам, стычки между узбеками и турками-месхетинцами начались 23 мая 1989 года, а на 3 июня пришелся пик столкновений. «Мои родители жили в городе Кувасае в Ферганской области. Там и случились первые погромы. Я учился в Фергане, административном центре области, и о том, что в родном городе узбеки жгут дома турок-месхетинцев, случайно услышал от друзей на дискотеке. Они сказали, что в Ферганскую долину со всей страны на автобусах свозят молодых узбеков, а те избивают, грабят и убивают месхетинцев», — вспоминает Алиев.

На следующий день он отправился к родителям в Кувасай. До совхоза, где они жили, добирался на попутках. Заметил, что местные узбеки смотрят на него подозрительно.

«Когда я увидел кровь, мародерство, поджоги, сразу понял, почему на меня так смотрели. Я мог стать живой мишенью для погромщиков, охотившихся на месхетинцев по всему городу».

Вечером односельчане Алиева, среди которых были не только турки-месхетинцы, но и русские, корейцы, крымские татары, вышли на митинг в центре города на площади Ленина и призвали власти защитить население Кувасая от погромов. Руководители области тоже не понимали, что происходит. Почему всегда миролюбивые узбеки проявили агрессию? Версий было много, и до сих пор не ясно, какой следует отдать предпочтение.

Ссора из-за клубники или изнасилование

Рафик Нишанов, занимавший весной 1989 года пост секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР, говорил, что столкновения спровоцировала ссора на базаре. Покупатель-месхетинец обругал продавщицу-узбечку за слишком дорогую, по его мнению, клубнику. За нее вступились узбеки, завязалась потасовка. Нишанов отмечал, что все это наслоилось на непростую социально-экономическую и демографическую ситуацию, которая всегда была характерна для Ферганской долины.

Другая версия — все началось с драки возле пивной. Милиция прекратила потасовку, но один узбек погиб. На следующий день узбеки подтянули подкрепление и толпой двинулись на кварталы турок-месхетинцев.

Упоминалось также изнасилование местной жительницы. Узбеки возлагали вину на месхетинцев. Те — на узбеков.

«Турки-месхетинцы не раз провоцировали бытовые конфликты. Казалось, они все время хотят продемонстрировать превосходство над узбеками. Этому способствовала и политика по поддержке малых народов, начатая после смерти Сталина. Месхетинцы контролировали в Ферганской области всю торговлю, сферу общепита. И постоянно задирали узбеков. Те терпели, но в какой-то момент все выплеснулось наружу», — рассказывает житель Ферганы Бахтиер Инноятов, который помнит, как в середине XX века турки-месхетинцы только приспосабливались к жизни в Узбекской ССР.

Есть также много версий в жанре «теории заговора». Дескать, за ферганскими погромами стояли уголовные авторитеты, спецслужбы, «рука Москвы», узбекские националистические и исламские движения, которые на исходе перестройки все громче о себе заявляли. Но доказательств, подтверждающих спланированность погромов и причастность к этому какой-то третьей стороны, нет.

Единственное, в чем сходятся все опрошенные РИА Новости очевидцы тех событий, — большинство погромщиков были не местными.

«Мы видели, как сначала в Кувасай, потом в Фергану свозят на автобусах и поездах иногородних узбеков. Их было очень много, и все были хорошо вооружены. Местные узбеки тоже не знали, кто эти молодчики. Они вместе с нами, месхетинцами, решили дать отпор этим пришлым узбекам. Двадцать третьего мая мы сошлись лицом к лицу на окраине города, а между нами встала милиция с щитами. Вдруг милиционеры — видимо, по команде — разбежались. Среди пришлых возникла паника, так как они не знали город и не понимали, куда бежать в случае чего», — вспоминает Джавид Алиев.

То, что дома турок-месхетинцев громили и поджигали не только местные, но и иногородние узбеки, РИА Новости подтвердил очевидец с узбекской стороны Улугбек Марубаев.

«Мы с семьей возвращались домой в узбекский город Коканд. В Маргилане толпа, вооруженная лопатами и кетменями, останавливала и грабила все проезжающие машины. Говорили, что досматривают только месхетинцев. Но досталось всем. Папа испугался за нас с братом и резко развернул автомобиль. До дома добирались окольными путями. Помню, родители повторяли, что среди мародеров много неместных», — говорит он.

В беседе с РИА Новости Марубаев, тем не менее, не отрицал, что среди погромщиков хватало и местных узбеков.

«Вечером 3 июня к нам зашел мамин брат. Ему тогда было лет 20. Сказал, что участвует в погромах против месхетинцев. Мои родители были шокированы этим. Но он объяснил, что где-то Ферганской области месхетинцы изнасиловали узбекских девушек. Бросили клич встать на защиту узбекского населения от выходок месхетинцев. Убедиться в достоверности этой информации не было возможности. Верили слухам», — продолжает Марубаев.

По его мнению, потасовки были специально кем-то спровоцированы. Иначе он никак не может объяснить внезапное столкновение двух народов.

Но кто и для чего свез в Ферганскую долину людей, не знает ни один из опрошенных очевидцев тех событий. Хотя все сожалеют, что так произошло.

«Сколько помню свое детство, мы с месхетинцами всегда дружили. Считали их братским народом. Ведь у нас общая вера, схожий язык. Делить нам было нечего. Тем более что Узбекистан всегда был многонациональной страной, и узбеки, русские, месхетинцы жили одной большой дружной семьей», — недоумевает Марубаев.

Он вспоминает, что в дни самых ожесточенных столкновений узбеки нередко спасали соседей-месхетинцев.

Чужие среди своих

Еще одна популярная версия: на волне стремления к независимости, поднявшейся в конце 80-х во многих республиках СССР, узбекские националисты из партии «Бирлик» хотели выдавить из Узбекистана русскоязычное население. Но якобы испугались, что на их защиту встанет Москва, и решили начать с турок-месхетинцев. Этот народ не мог рассчитывать на какую-то поддержку извне, и изгнать его казалось проще простого.

«Нас называют турками-месхетинцами или месхетинскими турками. Но ни Турция, ни Грузия, откуда мы родом, не считают нас своими. Покровителей у моего народа нет, поэтому для многих мы удобная мишень. События в Ферганской долине 30-летней давности не стали исключением», — рассуждает в беседе с РИА Новости Салим Искандаров, советник организации «Движение по возращению высланных месхетинцев».

Исторической родиной турки-месхетинцы считают Месхетию — так называлась одна из южных областей Грузии. Сильное влияние на этот регион оказывала соседняя Турция. Но, несмотря на схожесть, в Анкаре никогда не видели в мусульманских жителях Месхетии соотечественников. Православные грузины их тоже не принимали.

Полигон спасения

Столкновения между узбеками и турками-месхетинцами охватили всю Ферганскую долину и продолжались до середины июня 1989 года. Чтобы стабилизировать ситуацию, в регион ввели подразделения внутренних войск. Объявили комендантский час. Семьи турок-месхетинцев охраняли вооруженные солдаты.

В ходе погромов погибли 103 человека, в том числе 52 турка-месхетинца и 32 узбека. Сожгли почти тысячу домов.

«Даже внутренние войска долгое время не могли утихомирить погромщиков. В итоге было принято решение эвакуировать всех турок-месхетинцев из Ферганской области в российские регионы. Для нас организовали полигон — пустынную территорию с палатками. Дали два дня на сборы. Разрешили взять с собой по 30 килограммов. Но разве в них уместить все нажитое?» — не скрывая горечи, говорит Алиев.

На полигонах турок-месхетинцев охраняли солдаты на БТР. Привозили продукты. Тех, кто не успел захватить с собой ничего, спасаясь от погромщиков, обеспечили и какой-то одеждой. Через неделю на военных самолетах турок-месхетинцев начали вывозить из Ферганской долины в российские регионы.

«Обещали, что из России отправят в Грузию. Но тогда было все равно. Лишь бы подальше», — признается Алиев.

«Мне хочется верить, что узбеки этого не желали. Но, увы, это ничего не меняет. Почти все месхетинские турки покинули Узбекистан после той страшной трагедии», — отмечает еще один очевидец ферганской резни Сарвара Каримова.

По воспоминаниям Улугбека Марубаева, ферганские погромы завершились так же внезапно, как начались. Он надеется, что турки-месхетинцы понимают: все произошедшее — это странное и непонятное стечение обстоятельств или недоразумение. Хотя отдает себе отчет в том, что для них это непросто.

«После того как уехали турки-месхетинцы, из Ферганской долины потянулись русские, крымские татары, корейцы. Многие боялись повторения погромов. Однако больше ничего такого не было. Некоторые семьи месхетинских турок спустя какое-то время вернулись в Узбекистан. Сейчас мы стараемся жить в мире и согласии. Но осадок, конечно, остался у всех», — добавляет Марубаев.

После погромов Узбекистан покинули почти сто тысяч турок-месхетинцев. Сегодня у них большая диаспора в России, Азербайджане, Казахстане, Турции и США.

«Несколько лет назад я посетил Фергану. Впервые с 1989 года. Многие мои узбекские товарищи радушно встретили меня. Каждый старался пригласить в гости. Я никогда не обижался на узбеков, с которыми мы жили по соседству. Я понимал, что не они провокаторы. Но досада, что так произошло, все равно не дает покоя», — тяжело вздыхает Алиев.