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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане испытали новую российскую противоракету

CA-NEWS (KZ) -  4 июня в Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Заместитель командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко, в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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