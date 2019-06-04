В Казахстане испытали новую российскую противоракету

CA-NEWS (KZ) - 4 июня в Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, сообщает пресс-служба минобороны РФ.



Заместитель командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко, в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.