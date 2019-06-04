Делегация бутанской энергетической корпорации работает в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Делегация руководства энергетической корпорации Бутана находится с официальным визитом в Монголии в целях ознакомления с развитием энергетического сектора Монголии, сообщает Montsame.



В рамках визита бутанскую делегацию принял координатор КРЭ Э. Тувшинчулуун и ознакомил гостей с деятельностью Комиссии, дал информацию о правовой среде энергетического сектора и текущем состоянии экономики Монголии.

Кроме того, делегация бутанской энергетической корпорации посетила Улаанбаатарскую ТЭЦ-4. Потребности Бутана в электроэнергии обеспечиваются от ГЭС на 97%, а сам энергетический сектор получает большую поддержку от правительства. Поэтому, наряду с знакомством работой теплоэлектростанции Улаанбаатара, делегаты намерены изучить государственное регулирование тарифов на электроэнергию и внедрить у себя передовую практику энергетического сектора Монголии.