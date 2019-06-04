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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Турции по телефону поздравили друг друга с Рамаданом

CA-NEWS (UZ) -  4 июня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы собеседники искренне поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Турции со светлым праздником Рамазан хайит (Рамадан) и обменялись теплыми пожеланиями, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств с удовлетворением отметили, что двусторонний товарооборот за четыре месяца этого года вырос на 30 процентов, а за последние полтора года вдвое увеличилось число совместных предприятий.

В ходе беседы отмечена необходимость тщательной подготовки к первому заседанию узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

С этой целью стороны договорились провести в ближайшее время встречи рабочих групп во главе с министрами иностранных дел и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии.

В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.

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