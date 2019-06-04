Президенты Узбекистана и Турции по телефону поздравили друг друга с Рамаданом

- Узбекистан, политика
- 17:20, 04 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - 4 июня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В начале беседы собеседники искренне поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Турции со светлым праздником Рамазан хайит (Рамадан) и обменялись теплыми пожеланиями, сообщила пресс-служба главы государства.
Главы государств с удовлетворением отметили, что двусторонний товарооборот за четыре месяца этого года вырос на 30 процентов, а за последние полтора года вдвое увеличилось число совместных предприятий.
В ходе беседы отмечена необходимость тщательной подготовки к первому заседанию узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
С этой целью стороны договорились провести в ближайшее время встречи рабочих групп во главе с министрами иностранных дел и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии.
В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.