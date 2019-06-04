В Ташкенте перекроют все прилегающие к мечетям улицы в радиусе до 1 километра
- Узбекистан, общество
- 17:27, 04 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана в связи с проведением праздничной молитвы для удобства посетителей мечетей в ночь с 4 на 5 июня прилегающие к мечетям улицы в радиусе до 1 километра будут закрыты для движения транспортных средств с 02.00 часов по 6.00 часов 5 июня.
Главное управление внутренних дел Ташкента рекомендует гостям и жителям столицы отказаться от поездки на собственном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.
Напомним, в Узбекистане 5 июня будет отмечаться праздник Рамазан хайит. Указом президента страны этот день объявлен выходным днём.