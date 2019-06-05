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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

CA-NEWS (CA) -  Состояние Рианны составило $600 млн, сделав ее самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии. По размеру состояния Рианна обошла Мадонну ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн), передает Forbes.

Основную часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с LVMH известным производителем предметов роскоши и совладельству с LVMH брендом косметики Fenty Beauty.

За первые несколько недель продаж бренд Fenty Beauty заработал около $100 млн, благодаря продвижению косметики через Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 млн человек.

В мае LVMH и Рианна открыли модный дом Fenty, который занимается продажей дорогой одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий.

Рианна также владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group. Помимо этого, она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях.

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