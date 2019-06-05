Президент Турции поздравил Назарбаева с праздником Орозо айт

CA-NEWS (KZ) - 4 июня состоялся телефонный разговор первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Акорда.

Президент Турции поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Орозо айт и пожелал ему здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – процветания и благополучия.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам казахстанско-турецкого сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.