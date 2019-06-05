Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Иди Фитр

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев по случаю Иди Фитр, который в этом году отмечается 5 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Утром 5 июня наступит благословенный праздник Фитр. В связи с этим искренне поздравляю славный народ Таджикистана и желаю каждой семье граждан страны счастья и благоденствия, спокойной жизни и изобилия», – говорится в поздравительном послании главы государства.

Президент, в своем послании призвал народ чтить свои национальные традиции и культуру, заниматься благотворительностью, помогать малоимущим и нуждающимся, благоустраивать Родину.

«События и процессы, которые в последние годы происходят в масштабах планеты, побуждают нас к тому, чтобы мы ни в коем случае не теряли политическую бдительность, национальную честь, чувство патриотизма, самосознания и национальной гордости. Вместе с этим мы не должны допускать, чтобы идеи насилия, радикальные лозунги сепаратизма и раздор, в какую бы форму они ни облачались, мешали нашей спокойной и устойчивой жизни. Веру и волю богобоязненных людей надо направлять на благоустройство и созидание, а не на разжигание розни, мстительности и совершение грязных и недостойных поступков», – отмечается в поздравительном послании.

«Наступление праздника Фитр мы встречаем с накрытием праздничных дастарханов, помня при этом об экономии и недопущении расточительства, с чистыми сердцами и благими пожеланиями, навещаем родителей и родственников, чтением священных аятов поминаем усопших, выражаем соболезнование тем, кто держит траур, и таким образом выполняем свой человеческий долг», – говорится в послании.

Далее отмечается, что «величайшим благом в эти дни является оказание щедрой помощи нуждающимся, больным и сирым, малообеспеченным семьям, сиротам и калекам, навещание их, так как по утверждению великих сынов нации, благость от этого превышает даже благодеяние от паломничества».

«Поэтому щедрость и милостивое отношение к сиротам, калекам и нуждающимся, которые с надеждой взирают на нас, являются человеческим и религиозным долгом каждого верующего. Ещё раз поздравляю всех жителей нашей страны со священным праздником Фитр и желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и всех земных радостей», – отмечает глава государства.