В Таджикистане планируют увеличить производство силовых трансформаторов

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируют увеличить производство силовых трансформаторов за счет реконструкции существующего предприятия и создания нового совместного предприятия (СП).

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах промышленного сектора страны, с учетом развития энергетического сектора республики, и растущей потребности рынков соседних стран планируется увеличить производство трансформаторов различной мощности (Мощность трансформаторов измеряется в мегавольт – Амперах (МВ*А) за счет модернизации существующего предприятия, и создания СП с зарубежными инвесторами.

По данным источника, с привлечением иностранных инвестиций планируется реконструировать трансформаторный завод в городе Бохтар Хатлонской области и создать новое СП в Согдийской области.

«Для реконструкции Бохтарского трансформаторного завода ведутся переговоры с инвесторами из различных стран. Больше всего, к проекту проявляют интерес китайские инвесторы, которые непосредственно имеют опыт производства аналогичной продукции и рынок сбыта», – отметил источник.

В промсекторе также сообщили, что рассматривается вариант создания совместного предприятия по производству трансформаторов с узбекскими инвесторами на севере республики.

Напомним, что в Хатлонской области функционирует трансформаторный завод, известный, как Кургантюбинский трансформаторный завод еще со времен Советского союза.

С начала текущего года указанным предприятием произведено 126 единиц силовых трансформаторов, что на 51,8% больше показателя января-апреля прошлого года.