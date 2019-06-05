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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Орозо айт

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с праздником Ораза айт, передает Акорда.

От всей души поздравляю всех мусульман со священным праздником Ораза айт!

Этот праздник завершает важный для верующих месяц Рамазан, когда особенно зримо проявляют свой глубокий смысл такие черты ислама, как человеколюбие, милосердие и сострадание.

Дни Ораза айта мусульмане посвящают заботе о родных и близких, поддержке нуждающихся, собственному нравственному совершенствованию.

Благие мысли и добрые дела способствуют укреплению взаимопонимания и согласия, сплачивают людей во имя достижения общих целей.

Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства.

Учение ислама в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к Родине полностью соответствует идее духовного возрождения нашего общества.

Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев будут наполнены счастьем и благополучием, говорится в тексте поздравления.

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