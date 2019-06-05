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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Зачинщиков бунта» в худжандской колонии тайно этапировали в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Осужденные, которые обвиняются в причастности к худжандскому бунту, неожиданно для родных были этапированы в Душанбе. Об этом Радио Озоди сообщили родственники заключенных.

По их словам, им ничего неизвестно о судьбе своих родных. Руководство тюремной системы сообщило, что этапирование было произведено в целях безопасности других заключенных в худжандской колонии.

После бунта на севере страны прошло более полугода, суд над более чем 30 заключенными, причастными к мятежу, продолжается.

Родные заключенных худжандской колонии сообщили 3 июня в беседе с Озоди, что сегодня четвертый день, как они ничего не знают о судьбе своих родных. Мать одного из осужденных, представившаяся как Соробиби Ашурова, сказала, что не знает, где сейчас содержится ее сын.

По ее словам, последний раз она относила передачу с едой для сына в СИЗО города Худжанда в среду, 29 мая, но спустя два дня, во время очередной передачи, ей сообщили, что сын больше там не содержится.

«В пятницу у нас передачу не приняли. Сказали, что этапировали моего сына в Душанбе. Не только нам, но и адвокату ничего не сказали об этом», - добавила Ашурова.

Родные других заключенных, обвиненных в участии в бунте, также сообщили, что не нашли своих сыновей в СИЗО Худжанда.

Тем временем руководство ГУИУН Минюста подтвердило перевод заключенных в Душанбе.

Мансурджон Умаров, начальник ГУИУН, сказал, что этапирование произведено с целью обеспечения безопасности других заключенных худжандской колонии. Собеседник сказал 4 июня в беседе с Радио Озоди, что большинство «бунтовщиков» имеют отношение к террористическим группировкам, в том числе к ИГ, поэтому с целью предупреждения возможной дестабилизации было принято решение направить их в Душанбе, где и будет оглашен приговор в их отношении.

Одна из женщин, чей муж – среди 30 заключенных худжандской колонии, причастных к беспорядкам, сказала, что на днях приговоры должны были быть оглашены. «Адвокаты в недоумении, говорит, что их этапирование противоречит закону. Почему их этапировали в Душанбе, не огласив их приговоры?», - говорит она.

Родственники обвиненных в худжандском бунте утверждают, что более шести месяцев не знают ничего о судьбе своих сыновей и мужей, а судебный процесс проходит за закрытыми дверями и их туда не допускают.

По словам собеседницы, адвокаты боятся сообщить им что-либо о ходе судебного процесса, так как подписали расписку о неразглашении.

По имеющейся информации, к повторной уголовной ответственности в связи с мятежом в худжандской колонии привлечены 33 заключенных. Выездной судебный процесс Верховного суда РТ над ними начался в марте этого года и проходит за закрытыми дверями.

Представители Верховного суда, в свою очередь, отказываются от любых комментариев, ссылаясь на гриф секретности в деле бунтовщиков. Один из судей на условиях анонимности сообщил лишь, что после оглашения приговора все подсудимые будут распределены по разным тюрьмам страны.

Гособвинение требует добавить к основным срокам подсудимых по 10-20 лет заключения. Они обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, оказании сопротивления представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении. Большинство лиц, обвиняемых в причастности к бунту, ранее были признаны виновными в преступлениях экстремистского характера и террористических действиях и приговорены к длительным срокам наказания – от 15 до 25 лет заключени

Кроме того, восемь сотрудников худжандской колонии строгого режима №3/3 приговорены к 2,5 годам заключения условно за халатность.

Со дня бунта в худжандской колонии прошло почти 7 месяцев, но до сих пор многие вопросы остаются без ответа. Официальных заявлений от властей не последовало, за исключением того, что бунт был организован членами экстремистских группировок.

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