Шавкат Мирзиёев поздравил народ с Рамазан хайитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ с праздником Рамазан хайит. Поздравление было опубликовано на сайте пресс-службы главы государства.

Шавкат Мирзиёев пожелал всем гражданам страны крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

«Искренне, от всей души поздравляю мусульман нашей страны, весь наш народ со священным праздником Рамазан хайит. В эту благословенную пору, когда особенно ярко проявляются такие прекрасные духовные качества, как доброта, милосердие и гуманизм, все мы воздаем благодарность Всевышнему за нынешние светлые дни. Вместе с нашими семьями и народом отмечая этот замечательный праздник, мы стремимся еще больше укреплять атмосферу взаимопонимания и согласия в обществе, проявлять заботу и внимание к пожилым людям, женщинам и детям, оказывать бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается», - заявил руководитель страны.

Рано утром, 5 июня, в мечетях страны прошли торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.