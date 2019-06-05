Тиджани Мухаммад-Банде из Нигерии избран председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

CA-NEWS (CA) - 4 июня члены Генеральной Ассамблеи ООН без голосования единодушно избрали постоянного представителя Нигерии при ООН Тиджани Мухаммада-Банде председателем 74-й сессии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил нигерийского посла и выразил надежду на сотрудничество в организации предстоящих саммитов и в праздновании 75-й годовщины ООН, передает служба новостей ООН.

Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка. Посол Нигерии призвал укреплять деятельность в сфере защиты прав человека и окружающей среды.

«Ликвидация голода, качественное образование и изменение климата - эти проблемы будут моими приоритетами в ходе председательства», - сказал Тиджани Мухаммад-Банде.

Постоянный представитель Нигерии будет добиваться, как он сказал, укрепления взаимосвязей между Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, руководствуясь принципом взаимопонимания и уважения.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш поздравил Тиджани Мухаммад-Банде с избранием председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Он выразил надежду на то, что вместе они успешно проведут предстоящий саммит по климату и саммит по обзору выполнения Целей устойчивого развития на период до 2030 года, а также целый ряд других встреч на высшем уровне. Одна из них будет посвящена вопросам всеобщей медицинской помощи.

«Будучи выходом из Африки, из Нигерии, Вы обладаете бесценным пониманием проблем континента, таких в том числе в регионе Сахеля и озера Чад, и в более широком смысле - проблем, с которыми сталкивается наш мир на всех трех основных направлениях деятельности ООН: поддержание мира, устойчивое развитие и права человека», - сказал глава ООН. Он пожелал успехов вновь избранному председателю, напомнив, что в следующем году ООН будет готовиться к празднованию своей 75-й годовщины.

Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что предстоящий юбилей – это уникальная возможность восстановить доверие между странами, которые должны осознать, что у них нет другого пути, кроме как решать проблемы сообща.

Генеральная Ассамблея является единственным универсальным органом, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В начале 1946 года в состав Генеральной Ассамблеи входило 51 государство, сейчас их — 193.

74-я сессия Генассамблеи ООН откроется 17 сентября. В этот же день Тиджани Мухаммад-Банде приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее Председателя.

С 2010 года по 2016 год профессор Мухаммад-Банде занимал пост Генерального директора Национального института политических и стратегических исследований Нигерии. В последние годы он был Постоянным представителем Нигерии при ООН и избирался вице-председателем 71-й сессии Генеральной Ассамблеи. Он принимает активное участие в работе ряда форумов, в том числе в качестве Председателя Специального комитета Организации Объединенных Наций по операциям по поддержанию мира.

Новый Председатель женат и имеет четырех детей. Он увлекается плаванием, футболом, хоккеем на траве, сельским хозяйством и музыкой.