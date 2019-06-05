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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане прошли казахстанско-монгольские консультации по консульским вопросам

CA-NEWS (KZ) -  4 июня в министерстве иностранных дел Казахстана состоялся 9-й раунд казахстанско-монгольских консультаций по консульским вопросам, передает МИД РК.

Казахстанскую делегацию в мероприятии возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Тауболды Умбетбаев, а монгольскую – директор департамента консульской службы министерства внешних сношений Монголии Лханаажавын Мунхтушиг. В консультациях также приняли участие представители генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, труда и социальной защиты и образования двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы защиты прав и интересов физических и юридических лиц двух стран, въезда/выезда и пребывания граждан на территории двух стран, социальной защиты граждан, сотрудничество между министерствами юстиции двух стран, борьбы с наркопреступностью, а также открытия консульского учреждения Казахстана на территории Монголии в аймаке Баян-Улгий.

Кроме того, сторонами были обсуждены проекты Соглашения между правительствами двух стран об упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами Казахстана, постоянно проживающими в Монголии, и гражданами Монголии, постоянно проживающими в Казахстане, и предотвращении случаев безгражданства и двойного гражданства, Протокола о внесении изменений в Договор между Казахстаном и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года.

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