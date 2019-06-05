В Монголии будут снова акклиматизированы лошади Пржевальского из пражского зоопарка

CA-NEWS (MNG) - В Монголии принято решение об акклиматизации четырёх лошадей Пржевальского из пражского зоопарка, которое запланировано на 19 июня этого года, передает Mongolnow.

Дикие лошади, которых привезут из Чехии, будут акклиматизированы на территории заповедника Кобдоского аймака. На сегодня в этом заповеднике водится около 230 лошадей Пржевальского. Процесс акклиматизации диких лошадей в Монголии, привезённых из Чехии, проводится не в первый раз. По последним данным поголовье лошадей Пржевальского на территории Монголии превышает 600 голов.

Проект по акклиматизации лошадей Пржевальского продолжает реализацию и ежегодно на территорию сомона Бугат Гоби-Алтайского аймака привозят 3-4 диких лошадей.