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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хоким Ташкентской области освобожден от занимаемой должности после визита президента

CA-NEWS (UZ) -  Глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов, с ноября 2017 года работавший на должности хокима, покинул свой пост по состоянию здоровья.

По сообщению пресс-службы президента, и. о. хокима Ташкентской области назначен Рустам Холматов, ранее занимавший должность первого заместителя главы областной администрации.

Гуломжон Ибрагимов с ноября 2017 года работал исполняющим обязанности хокима Ташкентской области. В январе 2018 года он был утвержден хокимом области.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев 1 июня посетил Ташкентскую область и раскритиковал положение дел в области. После визита руководителя страны Гулом Ибрагимов подал в отставку.

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