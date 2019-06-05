В Туркменистане прилетевших на каникулы студентов забирают в армию

CA-NEWS (TM) - Еще четыре студента, приехавшие на каникулы в Туркменистан, были отправлены в армию прямо из аэропорта.

Как сообщают «Хроники Трукменистана», они прилетели из Турции в ночь на 1 июня. Двое молодых людей родом из Байрамали, двое других – из Лебапского велаята. В международном аэропорту Ашхабада их встречали родители, но так и не дождались.

3 июня, после обращения во всевозможные инстанции, родители выяснили через знакомых, что их дети находятся на территории Ашхабадского военного гарнизона в качестве новобранцев. Молодых людей разместили в отделении, где находятся уклонисты от армии.

В аэропорту их сразу после паспортного контроля забрали на допрос, который длился несколько часов. После этого офицер Ашхабадского гарнизона заявил, что они призваны в ряды вооруженных сил.

Это не первый случай, когда студентов зарубежных вузов, приехавших на каникулы домой, забирают в армию, не дав закончить обучение. В середине мая Радио «Азатлык» сообщило, что туркменского студента, обучавщегося в одном из зарубежных вузов, забрали в армию в международном аэропорту Ашхабада после прибытия из Москвы.

По данным из разных источников, туркменская армия испытывает острый недостаток как кадровых офицеров, так и рядовых.