Глава МИД Узбекистана провёл переговоры с послом США

CA-NEWS (UZ) - 4 июня 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового посла США в Ташкенте Даниэля Розенблюма.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, обменялись мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече также обсуждены практические вопросы взаимодействия на международной арене.