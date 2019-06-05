Глава МИД Узбекистана провёл переговоры с послом США
- Узбекистан, политика
- 10:54, 05 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - 4 июня 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового посла США в Ташкенте Даниэля Розенблюма.
В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, обменялись мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, сообщила пресс-служба МИДа.
На встрече также обсуждены практические вопросы взаимодействия на международной арене.