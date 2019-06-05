Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 миллионов человек, - генсек ООН

CA-NEWS (CA) - «Мы все зависим от природы и от здоровья нашей планеты. А качество воздуха, которым мы дышим, воды, которую пьем, продуктов, которые едим, в свою очередь, зависит от того, насколько бережно мы относимся к природе. Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 миллионов человек, а наши дети растут в неприемлемых условиях». Об этом по случаю Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, напомнил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В этом году тема Дня – загрязнение воздуха.

Глава ООН подчеркнул, что сегодня деятельность человека наносит окружающей среде непоправимый вред.

«Миллион видов [флоры и фауны] находится под угрозой исчезновения. Негативному воздействию подвергается мировой океан», – сказал Генсек.

Загрязнение воздуха и таяние ледников – какая связь?

В ООН напоминают, что вызванное деятельностью человека загрязнение воздуха, в частности, вызывает таяние ледников и ускоряет процесс изменения климата на планете. Как сообщают эксперты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в ледниках в перуанских Андах были обнаружены следы свинца и ртути, которые в Южной Америке активно использовались испанскими конкистадорами для добычи серебра.

«Частицы металлов попадают в ледники исключительно из атмосферы, и по ним можно отследить влияние антропогенной деятельности [на окружающую среду] на протяжении долгого времени», – говорится в исследовании Университета Огайо.

Ученые подчеркивают, что, хотя деятельность человека оказывает негативное воздействие на окружающую среду уже на протяжении столетий, XXI век с его масштабным индустриальным производством сыграл в этом процессе беспрецедентную роль.

На сегодняшний день стремительное таяние ледников связано, в первую очередь, с высокой концентрацией «черного», или технического, углерода в атмосфере. Это мельчайшие частицы сажи, которые попадают в воздух при сгорании древесины, угля, газа и нефтепродуктов.

Таяние ледников в ближайшем будущем может привести к дефициту пресной воды в ряде стран Латинской Америки, предупреждают эксперты ЮНЕП.

Китай снова становится страной велосипедов?

«Принимающей» страной, где проходят основные официальные мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды, в этом году стал Китай, а своего рода «столицей» празднований – город Ганьчжоу.

Еще несколько десятилетий назад Китай считался «велосипедным королевством». Десятки миллионов людей использовали велосипед в качестве основного средства передвижения. Однако в связи с бурным экономическим ростом, урбанизацией и ростом доходов населения на улицах китайских городов появлялось все больше машин, а уровень загрязнения воздуха превысил нормы, которые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают безопасными.

И город Ганьчжоу не был исключением. Обеспокоенные сложившейся ситуацией местные власти решили взять инициативу в свои руки, и за последние несколько лет здесь появилось множество велосипедных дорожек и светофоров для велосипедистов. В распоряжении горожан – 86 тысяч велосипедов, которые можно брать напрокат, используя обычный проездной билет. Примеру Гуаньчжоу уже последовали несколько других городов.

«Мы зарегистрировали 760 миллионов поездок на велосипеде. Эта цифра равна половине населения Китая, – говорит Тао Кседзун, глава велосипедной службы Ганьчжоу. – Уже более 400 китайских городов последовали нашему примеру. Мы хотим, чтобы наш проект стал популярен по всей стране и по всему миру».