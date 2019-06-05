В Монголии ведётся проверка дела о незаконной охоте на снежного барса

CA-NEWS (MNG) - По численности поголовья и плотности заселения снежного барса Монголия занимает второе место в мире, передает Mongolnow.



Согласно исследованиям учёных, насчитывается около 1000 снежных барсов на территории 107 сомонов 10 аймаков страны. К сожалению, как предупреждают исследователи, эта цифра сокращается из-за преднамеренных или непреднамеренных действий со стороны человека.

На сегодняшний день правоохранительными органами ведется проверка незаконной охоте на шестерых снежных барсов. Такого рода преступлений в Монголии совершают в виде организованной группы и 90 процентов незаконной охоты проводится в скрытом виде.