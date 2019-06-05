Ученые выяснили, как чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

CA-NEWS (CA) - Ученые из Бергенского университета в Норвегии считают, что чистка зубов помогает защититься от болезни Альцгеймера. Их исследование опубликовано на сайте Science Advances.

О том, что из ротовой полости бактерии, вызывающие воспаление десен (гингивит), могут попасть в мозг было известно и ранее. Оказавшись на месте они начинают выделять вредные ферменты, которые разрушают нервные клетки.

Ученые исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, выяснили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты. Эксперты пришли к выводу, что сами по себе бактерии не вызывают болезнь, однако могут повысить риск ее развития и прогрессирования.

Чтобы снизить риски заболевания, ученые посоветовали тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.