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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые выяснили, как чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

CA-NEWS (CA) -  Ученые из Бергенского университета в Норвегии считают, что чистка зубов помогает защититься от болезни Альцгеймера. Их исследование опубликовано на сайте Science Advances.

О том, что из ротовой полости бактерии, вызывающие воспаление десен (гингивит), могут попасть в мозг было известно и ранее. Оказавшись на месте они начинают выделять вредные ферменты, которые разрушают нервные клетки.

Ученые исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, выяснили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты. Эксперты пришли к выводу, что сами по себе бактерии не вызывают болезнь, однако могут повысить риск ее развития и прогрессирования.

Чтобы снизить риски заболевания, ученые посоветовали тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.

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