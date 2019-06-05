Темпы роста экономики стран Центральной Азии окрепнут в 2020 году на фоне восстановления турецкой экономики, - Всемирный банк

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

CA-NEWS (KG) - Темпы роста экономики стран Европы и Центральной Азии в нынешнем году окажутся на самом низком за четыре года уровне - 1,6%, отмечается в докладе Всемирного банка: «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

«Как ожидается, темпы экономического роста стран Европы и Центральной Азии, оказавшиеся в этом году на самом низком за четыре года уровне -1,6%, - окрепнут в 2020 году до 2,7% на фоне восстановления турецкой экономики после резкого спада», - считают авторы доклада. В 2021 году этот показатель составит 2,9%.

Главный экономист департамента перспектив глобальной экономики ВБ Екатерина Вашакмадзе сообщает, что в Центральной Азии на этом этапе рост не пересматривали.

«У нас ожидается мягкое снижение. С 4,7% до 4,2%. В Казахстане ожидается снижение экономического роста с 4,1% в 2018 году до 3,5% – в 2019. Этот прогноз не пересматривался», - говорит Вашакмадзе.

Она уточнила, что в Туркменистане и Узбекистане, «как в больших сырьевых экспортерах», ожидается «достаточно сильный экономический рост».

«В Туркменистане 5,6% в 2019 году, в Узбекистане – на уровне 5,3%. Довольно сильный экономический рост в Таджикистане – на уровне 6%, что меньше прошлого года (7,3%)», - сказала эксперт.

В Кыргызстане, по ее словам, рост будет слабее, «но прогнозируется ускорение» – с 3,5% в 2018 году до 4,3% в 2019 году.

«На этом этапе все выглядит достаточно оптимистично. Но существуют потенциальные риски. И мы думаем, что есть большая вероятность, что они материализуются. В этом случае, естественно, будут пересмотрены прогнозы», - пояснила Вашакмадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики на фоне рисков существенных сбоев. В числе рисков названы риск торговых барьеров, риск повторения финансовых потрясений, которые повлияли на многие экономики в 2018 году, а также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупных игроков – США, Еврозоны и Китая.