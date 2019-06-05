Глава МИД Казахстана встретился с генсеком ШОС Владимиром Норовым

Глава МИД РК Бейбут Атамкулов и генсек ШОС Владимир Норов

CA-NEWS (KZ) - 5 июня министерстве иностранных дел Казахстана прошла встреча главы МИД Бейбута Атамкулова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым в рамках его визита в качестве главы миссии наблюдателей от ШОС на внеочередных выборах президента Казахстана, сообщает МИД РК.

Норов отметил, что секретариат ШОС придает большое значение нынешней миссии, являющейся 48-ой по счету за последние 15 лет деятельности Организации.

«Предстоящие выборы являются конкурентными, и благодаря участию семи кандидатов, включая и представителя прекрасного пола, обеспечивают возможность подлинно широкого выбора для казахстанских избирателей», - отметил генсек ШОС.

Наблюдатели миссии ШОС будут работать на избирательных участках в 7 крупнейших городах Казахстана. В составе миссии аккредитовано 25 наблюдателей - представители законодательных, исполнительных и избирательных органов семи государств-членов ШОС, а также должностные лица секретариата и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры, которые являются двумя постоянно действующими органами ШОС.

На встрече собеседники также обсудили состояние и перспективы развития ШОС в таких сферах, как политика и безопасность, торговля и экономика, а также в культурно-гуманитарном измерении. Были обсуждены повестка дня и ход подготовки к предстоящему Саммиту ШОС, который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.

Было отмечено, что взаимодействие в рамках ШОС является одним из важных направлений внешней политики Казахстана, и что Нур-Султан выступает за сбалансированное развитие всех направлений сотрудничества в рамках организации.