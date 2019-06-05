РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте женщина на своём авто насмерть задавила двух подростков, третий в реанимации

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте женщина, сидевшая за рулем автомобиля, задавила трёх подростков, сидевших у дерева, рядом со своими велосипедами.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, трагедия произошла 4 июня. Совершив наезд на детей, женщина скрылась. 12-летний мальчик скончался на месте происшествия. Позднее в реанимации умер второй подросток, на которого женщина совершали наезд. Третий ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Родственники одного из погибших мальчиков выложили фото с места происшествия.

Как сообщается, женщину забрали в тот же день в РОВД. Следственные органы выясняют обстоятельства ДТП.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Британии состоялся банкет с участием Елизаветы II и Трампа (фото, видео)
  • Кристиан Ласслет: Если нынешние власти продолжают идти по пути Гульнары Каримовой, то завтра это обернется катастрофой
  • В Центральной Азии число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло на 30%, - ООН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×