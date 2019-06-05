В Ташкенте женщина на своём авто насмерть задавила двух подростков, третий в реанимации

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте женщина, сидевшая за рулем автомобиля, задавила трёх подростков, сидевших у дерева, рядом со своими велосипедами.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, трагедия произошла 4 июня. Совершив наезд на детей, женщина скрылась. 12-летний мальчик скончался на месте происшествия. Позднее в реанимации умер второй подросток, на которого женщина совершали наезд. Третий ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Родственники одного из погибших мальчиков выложили фото с места происшествия.

Как сообщается, женщину забрали в тот же день в РОВД. Следственные органы выясняют обстоятельства ДТП.