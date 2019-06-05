В Узбекистане ожидается «достаточно сильный экономический рост», - Всемирный банк

CA-NEWS (UZ) - Темпы роста экономики стран Европы и Центральной Азии в нынешнем году окажутся на самом низком за четыре года уровне - 1,6%, отмечается в докладе Всемирного банка: «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Как сообщила главный экономист департамента перспектив глобальной экономики ВБ Екатерина Вашакмадзе, в Туркменистане и Узбекистане, «как в больших сырьевых экспортерах», ожидается «достаточно сильный экономический рост».

«В Туркменистане 5,6% в 2019 году, в Узбекистане – на уровне 5,3%. Довольно сильный экономический рост в Таджикистане – на уровне 6%, что меньше прошлого года (7,3%)», - сказала эксперт.

«На этом этапе все выглядит достаточно оптимистично. Но существуют потенциальные риски. И мы думаем, что есть большая вероятность, что они материализуются. В этом случае, естественно, будут пересмотрены прогнозы», - пояснила Вашакмадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики на фоне рисков существенных сбоев. В числе рисков названы риск торговых барьеров, риск повторения финансовых потрясений, которые повлияли на многие экономики в 2018 году, а также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупных игроков – США, Еврозоны и Китая.