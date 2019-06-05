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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек (видео)

CA-NEWS (CA) -  Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана, опубликованного в Facebook.

Суданская армия утром 3 июня приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщается об активном применении огнестрельного оружия. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

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