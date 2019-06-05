В колониях Алматы поставят первые терминалы для покупки продуктов

CA-NEWS (KZ) - В учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматы и Алматинской области в ближайшее время установят терминалы специализированных электронных магазинов, где у осужденных и следственно-арестованных появится возможность приобретать разрешенные товары для повседневного потребления. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД, передает Tengrinews.kz.

Заказ и доставка посредством указанных сервисов ликвидирует очередь в бюро передач в учреждениях УИС, минимизирует попадание запрещенных предметов к осужденным и арестованным.

У лиц, содержащихся в учреждениях УИС, появится возможность приобретать продукты из списка разрешенных товаров для повседневного потребления, не вынуждая к обязательному приезду родственников и близких. Данными сервисами могут пользоваться родные и близкие следственно-арестованных и осужденных.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Также в КУИС добавили, что поставщиками могут стать местные и иностранные производители. В ведомстве отметили, что также реализуются пилотные проекты по организации видеосвязи осужденных с родственниками, а контролеров колоний оснащают видеорегистраторами. Также создаются условия для возможности направления осужденными обращений в электронном виде. Для этого в учреждениях будут установлены соответствующие терминалы.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyie-terminalyi-pokupki-produktov-postavyat-koloniyah-370480/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Также в КУИС добавили, что поставщиками могут стать местные и иностранные производители. В ведомстве отметили, что также реализуются пилотные проекты по организации видеосвязи осужденных с родственниками, а контролеров колоний оснащают видеорегистраторами. Также создаются условия для возможности направления осужденными обращений в электронном виде. Для этого в учреждениях будут установлены соответствующие терминалыПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyie-terminalyi-pokupki-produktov-postavyat-koloniyah-370480/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Также в КУИС добавили, что поставщиками могут стать местные и иностранные производители. В ведомстве отметили, что также реализуются пилотные проекты по организации видеосвязи осужденных с родственниками, а контролеров колоний оснащают видеорегистраторами. Также создаются условия для возможности направления осужденными обращений в электронном виде. Для этого в учреждениях будут установлены соответствующие терминалы.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyie-terminalyi-pokupki-produktov-postavyat-koloniyah-370480/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz