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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылорде от взрыва газа на территории АЗС пострадал подросток

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане на территории автозаправочной станции в Кызылорде произошел хлопок газовоздушной смеси. С ожогами лиц и рук госпитализирован в больницу Аманулы 2004 года. Это клиент автозаправочной станции, стоял в очереди для заправки бытового газового баллона. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях запрещена, так как есть нормативный документ, в одном из пунктов которого говорится, что при проектировании АЗС не допускается установка системы, осуществляющей заправку сжиженным газом оборудований, не относящихся к топливным бакам транспортных средств.

"То есть, запрещается производить заправку бытовых газовых баллонов. Наверняка, на данной газовой заправочной станции нарушались правила эксплуатации, которые перевели к таким последствиям. Газ у нас в автотранспорте все шире используется, в связи с этим возникают проблемы как по размещению стационарных станций, так и по использованию автотранспорта, оборудованного под газ", - отметил Беккер.

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