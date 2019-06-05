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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане продавцы открыли продажи кроссовок «Сникерс», как у Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  После того, как в сети появились фото президента Шавката Мирзиёева, готовящего плов у костра в кроссовках-сникерсах, он-лайн продавцы начали принимать заказы на доставку аналогичной обуви для узбекистанцев.

Согласно объявлениям продавцов, доставка таких кроссовок - "оригиналов" будет стоить покупателям $550.

Как успели заметить пользователи соцсетей, реальная стоимость кроссовок бренда Z Zegna он-лайн способом обойдётся около $400. Из чего следует, что предприимчивые продавцы решили заработать таким образом на популярности этой модели среди первых лиц государства.

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