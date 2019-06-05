Главный муфтий Таджикистана: собранные пожертвования переданы малоимущим

CA-NEWS (TJ) - Представители Совета улемов Таджикистана заверили, что собранные с населения садака аль-фитр (милостыня разговения, которая должна быть выплачена всеми верующими до наступления праздника Иди Рамазан или аль-Фитр) переданы малоимущим и сиротам.

Однако Духовное управление мусульман не озвучило общую сумму собранных средств.

Сбор садака с началом месяца Рамазан вызвал бурные споры в таджикском обществе, а новости об этом появились в СМИ после того, как было велено сдавать милостыню председателям махалли или имам-хатибам мечети. Еще больше разговоров появилось на этой почве из-за отсутствия прозрачности в процессе сбора пожертвований.

Однако главный муфтий страны Саидмукаррам Абдулкодирзода 5 июня после праздничной молитвы сказал в беседе с Радио Озоди, что все собранные средства распределены между малоимущими и нуждающимися.

12 тыс сомони - сумма сбора в центральной мечети

По словам Абдулкодирзода, собранная с населения милостыня распределена членами специальной комиссии между нуждающимися, списки которых были подготовлены махаллинскими советами, и теми малоимущими, которые лично обратились в Исламский центр. В состав комиссии вошли трое влиятельных лиц махаллинских советов и работник мечети. Такие комиссии были созданы при каждой мечети.

По словам главного муфтия, общая сумма собранной милостыни пока неизвестна, но только в центральной мечети Душанбе собрано 12 тыс сомони.

В этом году размер милостыни составляет 5 сомони на человека, для состоятельных людей – 48 сомони. Духовное управление мусульман Таджикистана сообщило, что определило данную сумму – 5 сомони, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам.

Однако решение властей о сборе милостыни с населения породило волну недовольства, некоторые граждане посчитали это вторжением в частную жизнь, ведь каждый вправе сам решать, кому подавать милостыню.

Численность населения Таджикистана составляет 9,1 млн человек. Предположим, что если 8 млн человек сдали милостыню в размере 5 сомони, то общая сумма денег составит около 40 млн сомони, или 4 млн долларов.

В прошлом году, как сообщил Комитет религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, местными властями было собрано пожертвований на Ид-аль-фитр на сумму более 40 млн. сомони ($4,3 млн.). Главный муфтий страны тогда заверил, что все эти деньги были переданы нуждающимся людям.

Фаридун Ходизода, эксперт по вопросам религии, считает сбор садака аль-фитр местными властями вмешательством государства в дела религии.

«Я лично против этой затеи. Каждый верующий должен сам передать деньги малоимущим или сиротам. К примеру, моя супруга уже передала садака аль-фитр одному из детдомов города Душанбе», - говорит Ходизода. По его словам, в прошлом были зафиксированы случаи, когда часть собранных денег присваивалась местными священнослужителями.

По его мнению, для обеспечения прозрачности процесса сбора пожертвований необходимо создать специальный расчетный счет в городах и районах, чтобы каждый сомони был на учете, а милостыня дошла до нуждающихся.