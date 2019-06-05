В Монголии благодаря студенческой полиции преступления в отношении туристов в 2018 сократились на 34%

CA-NEWS (MNG) - В Монголии с 2014 года действует программа студенческой полиции, в рамках которой студенты оказывают поддержку иностранным туристам.

Туризм играет огромную роль в Монголии - каждое лето тысячи иностранцев приезжают в страну, чтобы осмотреть достопримечательности, ознакомиться с культурой и посетить фестиваль Наадам.

Прошедший туристический летний сезон в Улан-Баторе признан достаточно спокойным и стабильным в отношении правонарушений с участием граждан дальнего зарубежья. Одна из важных мер, предпринимаемых в данном отношении полицией, – установка камер видеонаблюдения в местах с массовым скоплением граждан. А также специальная программа “Студенческая полиция”.

В 2015 году благодаря "студенческой полиции" уровень правонарушений в отношении зарубежных гостей снизился здесь почти на 80 процентов. С тех пор количество подобных преступлений снижается с каждым годом.

Студенты проходят в полиции специальный курс по оказанию поддержки иностранным туристам. Студенты содействуют работе полицейских сотрудников по профилактике правонарушений путем предоставления зарубежным гостям информации, советов и рекомендаций.

30 студентов подписали трудовые договоры с Улан-Баторским отделением полиции. За последние четыре года мероприятие было организовано Национальным агентством полиции, Департаментом туризма Улан-Батора и Союзом студентов Монголии. Исследование показывает, что благодаря студенческой полиции, количество преступлений, связанных с туризмом, сократилось на 34,4 процента в 2018 году.