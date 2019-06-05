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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральная Ассамблея ООН выступила против насильственного изменения демографической ситуации в Грузии

CA-NEWS (CA) -  Сегодня Генеральная Ассамблея ООН вновь подтвердила право всех внутренне перемещенных лиц, беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в свои дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, передает служба новостей ООН.

В принятой сегодня резолюции говорится о необходимости «соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии, и воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав».

За резолюцию проголосовали 79 государств, 15 выступили против и 57 воздержались. Среди проголосовавших против - Беларусь и Россия.

Государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН заявили о недопустимости насильственного изменения демографической ситуации в Грузии. Они призвали разработать график для обеспечения добровольного и безопасного возвращения в свои дома всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших в результате конфликтов в Грузии.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, сообщается, что на 1 января 2019 года в Грузии было зарегистрировано 282 380 внутренне перемещенных лиц. Наибольшее число таких вынужденных переселенцев скопилось в Тбилиси и в Зугдиди/Самегрело.

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