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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создадут собственное "Золотое кольцо"

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане власти Ташкентской области подготовили концепцию создания собственного "Золотого кольца" стоимостью более 500 миллионов долларов, заявил заместитель премьер-министра страны Азиз Абдухакимов.

По его словам, маршрут может включать семь городов, а также три курорта международного уровня, сообщает РИА Новости.

По расчетам чиновника, создание собственного "Золотого кольца" позволит увеличить количество гостиниц в регионе в четыре раза, гостевых домов — в 3,5 раза, приезжающих туристов — в два раза.

Ранее Госкомитет по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана сообщал, что аналог российского туристического "Золотого кольца" планируется создать в Ферганской долине на востоке страны. Проект планируется подготовить к декабрю 2019 года с привлечением иностранных технических и финансовых средств, в том числе и российских.

По данным Госкомтуризма, общее число путешественников, въехавших в республику в прошлом году, выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом, до 5,347 миллиона человек, в том числе из соседних стран Центральной Азии – 4,6 миллиона человек.

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