На президентские выборы в Казахстане аккредитованы 227 иностранных журналистов

CA-NEWS (KZ) - 4 июня завершилась аккредитация представителей зарубежных СМИ на освещение внеочередных выборов президента Казахстана. Министерством иностранных дел совместно с Центральной избирательной комиссией велась работа по регистрации наблюдателей иностранных государств, международных организаций, а также журналистов.

В целом, МИД РК аккредитовано 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Вместе с тем, при министерстве на постоянной основе аккредитовано 121 иностранных корреспондентов зарубежных СМИ, передает МИД РК.

Отмечается, что иностранные журналисты вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством.