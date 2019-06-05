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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На президентские выборы в Казахстане аккредитованы 227 иностранных журналистов

CA-NEWS (KZ) -  4 июня завершилась аккредитация представителей зарубежных СМИ на освещение внеочередных выборов президента Казахстана. Министерством иностранных дел совместно с Центральной избирательной комиссией велась работа по регистрации наблюдателей иностранных государств, международных организаций, а также журналистов.

В целом, МИД РК аккредитовано 227 зарубежных корреспондентов из более 40 стран мира (в 2015 году на президентские выборы было зарегистрировано 168 представителей иностранных СМИ). Вместе с тем, при министерстве на постоянной основе аккредитовано 121 иностранных корреспондентов зарубежных СМИ, передает МИД РК.

Отмечается, что иностранные журналисты вправе осуществлять наблюдение за выборами при наличии свидетельства о постоянной или временной аккредитации, выданного внешнеполитическим ведомством.

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