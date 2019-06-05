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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане впервые провели Дни татарстанского кино

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте и Самарканде впервые провели Дни татарстанского кино в Узбекистане. В течение четырех дней фильмы татарстанского производства собирали аншлаги в зрительных залах. Ввиду большой заинтересованности зрителей было принято решение показать кинокартины и в Бухаре, сообщает «Татаринформ».

В программу Дней татарстанского кино вошли полнометражные ленты «Мулла», «Байгал», «Внутренний Татарстан», «Халима» и «Отчий дом».

Важным событием для кинематографа Татарстана и Узбекистана стали переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, презентовавшая программу в городах Узбекистана, отметила, что визит татарстанской делегации даст новый виток развитию татарстано-узбекских отношений.

Айтуганова отметила, что фильмы татарстанских режиссеров вызвали большой интерес у местных жителей. Но самое главное – это переговоры с представителями национального агентства «Узбеккино», по итогам которых было принято решение проводить перекрестные дни кино Татарстана и Узбекистана регулярно.

Также узбекским режиссерам был предложен сценарий по произведению Зифы Кадыровой. По словам Миляуши Айтугановой, он уже обсуждается на уровне предпроизводства, начался подбор локаций в Бухаре, продолжается работа над сценарием.

Предполагается, что по окончании производства новая кинолента выйдет в прокат в Татарстане и Узбекистане.

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