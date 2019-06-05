МИД Узбекистана аккредитовал корреспондента телерадиокомпании Би-би-си

CA-NEWS (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана аккредитовало корреспондента телерадиокомпании Би-би-си (BBC).

Как сообщили в пресс-службе МИДа, 4 июня текущего года Авазбек Тахиров был аккредитован при Министерстве иностранных дел в качестве корреспондента телерадиокомпании BBC (Великобритания).

Напомним, в ходе открытого диалога с соотечественниками, который состоялся 5 июля 2017 года в Ташкенте, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о том, что узбекская сторона готова обсудить возможность возвращения в Узбекистан таких международных неправительственных организаций, как Human Rights Watch и других.

Еще тогда узбекская служба BBC сообщила о том, что «после некоторого перерыва готовится возобновить свою деятельность в Узбекистане» и объявила конкурс по отбору журналистов, которые будут работать в новом корреспондентском бюро в Ташкенте, передает Кун.уз.