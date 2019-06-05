РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
К 2050 году объем электронных отходов может утроиться

CA-NEWS (CA) -  Эксперты Международного союза электросвязи (МСЭ) предупреждают о росте объемов электронных отходов, которые представляют серьезную опасность окружающей среде и здоровью людей. В то же время при правильной переработке электронного мусора можно получить экономическую выгоду. прибыль. На сайте МСЭ появился новый портал, можно найти сведения об электронных отходах с разбивкой по регионам и странам, в том числе на душу населения, передает служба новостей ООН.

Ежегодно во всем мире выбрасывается около 50 миллионов тонн компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники. Только 20 процентов электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки.

При этом в электронных отходах содержатся вещества, представляющие большую опасность для окружающей среды и здоровья людей, в особенности при неосторожном обращении с ними. А между тем, надлежащая переработка электронных отходов может принести доход в размере 62,5 млрд долларов в год. Эксперты предупреждают, что к 2050 году объем электронных отходов может вырасти почти в три раза – до 120 млн тонн.

По мнению экспертов, для того, чтобы решить проблему, нужно знать ее масштабы. «Надежные и официальные данные и статистические показатели по электронным отходам являются хорошей базой для разработки законодательства по электронным отходам и управления ими на национальном уровне», – считает Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. На новом портале визуально отображаются данные и статистические показатели по электронным отходам во всем мире. Портал появился в рамках Глобального партнерства по статистическим данным об электронных отходах, одним из учредителей которого является Международный союз электросвязи (МСЭ).

В настоящее время сведения по электронным отходам предоставляют уже около 40 стран мира.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Кристиан Ласслет: Если нынешние власти продолжают идти по пути Гульнары Каримовой, то завтра это обернется катастрофой
  • В Британии состоялся банкет с участием Елизаветы II и Трампа (фото, видео)
  • В Центральной Азии число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло на 30%, - ООН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×