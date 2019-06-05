К 2050 году объем электронных отходов может утроиться

CA-NEWS (CA) - Эксперты Международного союза электросвязи (МСЭ) предупреждают о росте объемов электронных отходов, которые представляют серьезную опасность окружающей среде и здоровью людей. В то же время при правильной переработке электронного мусора можно получить экономическую выгоду. прибыль. На сайте МСЭ появился новый портал, можно найти сведения об электронных отходах с разбивкой по регионам и странам, в том числе на душу населения, передает служба новостей ООН.



Ежегодно во всем мире выбрасывается около 50 миллионов тонн компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники. Только 20 процентов электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки.

При этом в электронных отходах содержатся вещества, представляющие большую опасность для окружающей среды и здоровья людей, в особенности при неосторожном обращении с ними. А между тем, надлежащая переработка электронных отходов может принести доход в размере 62,5 млрд долларов в год. Эксперты предупреждают, что к 2050 году объем электронных отходов может вырасти почти в три раза – до 120 млн тонн.

По мнению экспертов, для того, чтобы решить проблему, нужно знать ее масштабы. «Надежные и официальные данные и статистические показатели по электронным отходам являются хорошей базой для разработки законодательства по электронным отходам и управления ими на национальном уровне», – считает Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. На новом портале визуально отображаются данные и статистические показатели по электронным отходам во всем мире. Портал появился в рамках Глобального партнерства по статистическим данным об электронных отходах, одним из учредителей которого является Международный союз электросвязи (МСЭ).

В настоящее время сведения по электронным отходам предоставляют уже около 40 стран мира.