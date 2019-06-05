Тысячи тюркских мигрантов получили вид на жительство в Турции

CA-NEWS (CA) - Турция выдала вид на жительство 89 951 представителю тюркских сообществ из Туркменистана, Болгарии, Китая, Греции, Ирака и Афганистана, а 57 902 получили долгосрочные разрешения на проживание. Об это сообщил министр внутренних дел Туркменистана Сулейман Сойлу во время ужина разговения 2 июня, передает hurriyetdailynews.

«Мы приложим все усилия в ваших интересах для того, чтобы вы достигли своей цели стать гражданами Турции», - сказал Сойлу.

Также на ужине выступил губернатор Стамбула Али Ерликая, который заявил, что процесс выдачи долгосрочных разрешений на проживание сокращено до трёх месяцев.