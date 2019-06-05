РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тысячи тюркских мигрантов получили вид на жительство в Турции

CA-NEWS (CA) -  Турция выдала вид на жительство 89 951 представителю тюркских сообществ из Туркменистана, Болгарии, Китая, Греции, Ирака и Афганистана, а 57 902 получили долгосрочные разрешения на проживание. Об это сообщил министр внутренних дел Туркменистана Сулейман Сойлу во время ужина разговения 2 июня, передает hurriyetdailynews.

«Мы приложим все усилия в ваших интересах для того, чтобы вы достигли своей цели стать гражданами Турции», - сказал Сойлу.

Также на ужине выступил губернатор Стамбула Али Ерликая, который заявил, что процесс выдачи долгосрочных разрешений на проживание сокращено до трёх месяцев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Центральной Азии число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло на 30%, - ООН
  • В Британии состоялся банкет с участием Елизаветы II и Трампа (фото, видео)
  • Кристиан Ласслет: Если нынешние власти продолжают идти по пути Гульнары Каримовой, то завтра это обернется катастрофой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×