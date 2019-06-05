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  5 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель Узбекистана впервые избран на должность заместителя председателя 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

CA-NEWS (UZ) -  4 июня текущего года в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорке состоялось пленарное заседание 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе заседания представитель Узбекистана был впервые избран на должность заместителя председателя предстоящей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УзА.

Представитель Узбекистана приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре 2019 года и будет оказывать содействие председателю Генеральной Ассамблеи руководить деятельностью данного органа до ее закрытия, т.е. сентября 2020 года.

Наряду с Узбекистаном, на должность заместителей председателя 74-й Генеральной Ассамблеи ООН были избраны представители таких стран, как Индонезия, Оман, Сингапур, Турция, Хорватия и другие.

В круг основных полномочий заместителей председателя входят открытие и закрытие пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи в период отсутствия ее председателя, руководство прениями на пленарных сессиях, поддержание порядка на заседаниях, в частности, предоставление слово государствам-членам, внесение вопросов на голосование, а также объявление по ним решений.


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